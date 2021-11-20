23 لاعبا في قائمة المنتخب المصري لكأس العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أمس، القائمة النهائية للاعبين لبطولة كأس العرب المقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل. وذكر اتحاد كرة القدم المصري عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أمس، أن القائمة شملت 23 لاعبا، روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية.



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