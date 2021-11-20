مواقف أبها تهدد صحوة الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق أبها، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 15 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أبها صاحب المركز 14.

يتفوق الأهلي في كل الخطوط، حيث إن هجومه سجل 14 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا، في حين يعتبر دفاع أبها ثاني أضعف دفاع في البطولة، حيث اهتزت شباكه 22 مرة بواقع هدفين في كل مباراة مما يؤكد سهولة تسجيل خصومه، حيث حافظ على مرماه نظيفا مرة واحدة فقط وكانت أمام الطائي صاحب المركز الأخير، أما هجوم أبها فسجل 11 هدفا بواقع هدف في كل مباراة.

تواجه الفريقان في ملعب المحالة 3 مرات ضمن دوري المحترفين لم يحقق الأهلي فيها الفوز، حيث حضر التعادل مرتين وكسب أبها اللقاء الثالث.

أما على صعيد كل المواجهات الـ 6 هناك أفضلية للأهلي، حيث فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة وتعادل في مباراتين.

ويأمل الأهلي في استمرار نتائجه الإيجابية الأخيرة، حيث حقق في آخر 4 مباريات 10 نقاط في حين حقق فريق أبها 6 نقاط في آخر 4 مواجهات في الدوري.

يذكر أن تذاكر المباراة قد نفدت تماما بعد طرحها بساعات قليلة، حيث يملك الأهلي شعبية جماهيرية كبيرة جدا في منطقة عسير بشكل عام.

قبل المواجهة:

