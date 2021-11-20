الباطن يواجه التعاون بشعار تصحيح الأوضاع

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ويدخل أصحاب الأرض لقاء الليلة بغية تحسين مركز الفريق والهروب من مؤخرة ترتيب الدوري بقيادة مدربه الكرواتي ألين هورفات، والذي خاض مباراة ودية واحدة في فترة التوقف تعادل خلالها مع الفيحاء، حيث سيعمل داركو لإيقاف مسلسل نزيف النقاط بعد الخسارة الأخيره أمام الأهلي.
في الطرف الآخر يسعى البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون لمواصلة صحوة الفريق بعد الانتصارين الأخيرين أمام أبها والاتفاق وحصد الفوز الثالث للفريق هذا الموسم معتمدا على مهاجم وهداف الفريق الكاميروني توامبا العائد من مشاركة منتخب بلاده ومن خلفه الثنائي الأرجنتيني كاكو والبورندي سيدريك آميسى في صناعة اللعب.
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