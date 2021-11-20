الأندية السعودية تخسر 4 نهائيات أمام الفرق الكورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسرت الأندية السعودية 4 نهائيات أمام الفرق الكورية من 5 مواجهات جمعتها، في حين حقق نادي الاتحاد انتصارا وحيدا، على الرغم من خسارته مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 24 نوفمبر 2004 في استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، حيث تلقى الاتحاد هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في نتيجة كانت صادمة.

وتابعت الجماهير الاتحادية مباراة العودة التي أقيمت مطلع ديسمبر 2004، وبدأت المباراة، وتقدم رضا تكر بالهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 27 من زمن المباراة، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف حمزة إدريس الهدف الثاني.

وبدأ الشوط الثاني وسجل محمد نور الهدف الثالث بالدقيقة 55، وأضاف الرابع بالدقيقة 78، واختتم مناف أبوشقير أهداف الاتحاد بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتوج العميد بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

والتقت الأندية السعودية بنظيرتها الكورية في 4 نهائيات أخرى ببطولة دوري أبطال آسيا، جميعها شهدت تفوق الأندية الكورية التي حصلت على 4 ألقاب من الأندية السعودية.

أول مواجهة كانت عام 1986 جمعت بين يوسان آي بارك الكوري أمام الأهلي، وانتهت بفوز الفريق الكوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم في جدة.

وأما عن المواجهة الثانية، فجمعت بين النصر وسيونجنام عام 1995 في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وخسرها النصر بهدف دون رد.

في حين جمعت الثالثة بين بوهانج ستيلرز والاتحاد، بنهائي عام 2009 على ملعب محايد في العاصمة اليابانية طوكيو، وانتهت بفوز بوهانج بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان اللقاء الرابع عام 2012 بين أولسان هيونداي والأهلي، وخسرها الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

وسيلعب فريق نادي الهلال أمام نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بنهائي دوري أبطال آسيا 2021، ليتجدد اللقاء السعودي الكوري في نهائي البطولة القارية مرة أخرى، ونستعيد معه ذكريات ليست بالجيدة.

الهلال وبوهانج يدخلان النهائي الآسيوي، وهدفهما الانفراد بصدارة قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري الأبطال، بعد تساويهما برصيد 3 بطولات لكل منهما.

مواجهات خسرتها الأندية السعودية أمام الفرق الكورية:

1 - أول مواجهة كانت عام 1986، جمعت بين يوسان آي بارك الكوري أمام الأهلي، وانتهت بفوز الفريق الكوري بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم في جدة.

2 - المواجهة الثانية جمعت بين النصر وسيونجنام عام 1995 في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وخسرها النصر بهدف دون رد.

3 - جمعت المواجهة الثالثة بين بوهانج ستيلرز والاتحاد، بنهائي عام 2009 في طوكيو، وانتهت بفوز بوهانج بهدفين مقابل هدف واحد.

4 - المواجهة الرابعة كانت عام 2012، وجمعت بين أولسان هيونداي والأهلي، وخسرها الأهلي بـ3 أهداف دون رد.

أندية كوريا الجنوبية في دوري أبطال آسيا:







بوهانغ ستيلرز (3)



سيونجنام (2)



سوون سامسونغ بلووينغز (2)



جونبك هيونداي موتورز (2)



أولسان هيونداي (2)



بوسان (1)



حققت اللقب: 12 مرة





سيونجنام (2)



إف سي سيؤول (2)



جونبك هيونداي موتورز (1)



يانجزي (1)



حققت الوصافة: 6 مرات

الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا:

حققت اللقب: 5 مرات





الهلال (3)



الاتحاد (2)



حققت الوصافة: 9 مرات