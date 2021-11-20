بصناعة ماني.. محمد صلاح يسجل في اكتساح ليفربول لـ أرسنال برباعية في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

اكتسح فريق ليفربول ضيفه أرسنال، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

تقدم ليفربول عن طريقه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني ، أضاف دييجو جوتا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وتمكن النجم العربي المصري، محمد صلاح، من تسجيل الهدف الثالث ليفربول في الدقيقة 73 من زمن المباراة ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه جيمي فاردي، كما يتساوى فى صناعة الأهداف مع النجم الفرنسي بول بوجبا برصيد 7 لكل منهما فى صدارة اللاعبين في البريميرليج.

وأضاف الياباني مينامينو تقدم ليفربول بالهدف الرابع في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أليسون / خط الدفاع: فان دايك، ألكسندر أرنولد، ماتيب، تسيميكاس / خط الوسط: فابينيو، تياجو، تشامبرلين / خط الهجوم: ساديو مانى، محمد صلاح، جوتا

فيما جاء تشكيل آرسنال كالتالى: حراسة المرمى: رامسدل / خط الدفاع: وايت، جابرييل، تافاريس، تومياسو / خط الوسط: توماس بارتي، لوكونجا، سميث رو، ساكا / خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت.

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط خلف المتصدر تشلسي، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة.