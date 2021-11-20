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ميسي يسجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي «فيديو»

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أحرز الأرجنتيني ليونيل أول أهدافه في الدوري الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان بعد مرور 14 جولة.

وتمكن ميسي من هز شباك نادي "نانت" بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لكن راندال كولو مواني أدرك التعادل لنانت قبل أن يهز زميله دينيس أبياه شباكه بالخطأ، لتتنهي المبارة بتفوق النادي العاصمي 3-1.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 37 نقطة من 14 مباراة قبل أن يخرج لمواجهة مانشستر سيتي في يوم الأربعاء المقبل.

وكان ميسي قد نجح في إحراز 3 أهداف مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال منذ انضمامه قادماً من مطلع الموسم الحالي لكنه عجز عن هز الشباك في خمس مباريات في الدوري قبل أن ينجح اليوم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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