موسيماني يفاضل بين سيناريوهين لتعويض غياب حمدي فتحي أمام المحلة

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بين سيناريوهين بشأن التعامل مع غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر عن مباراته القادمة ضد غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، بسبب حصوله على الكارت الأحمر في مباراة المقاولون العرب أمس الجمعة.

ويفاضل موسيماني بين تغيير طريقة اللعب والعودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1؛ لتعويض غياب حمدي فتحي، بحيث يلعب بنفس التشكيل مع دخول حسين الشحات أو لويس ميكيسوني أو أحمد عبد القادر على حساب فتحي ويلعب برباعي في الخط الدفاعي بدلا من 3 كما هو الحال في المباريات الأربع الماضية مع زيادة لاعب جديد في الخط الأمامي.

والسيناريو الثاني هو استمرار اللعب بطريقة 3/4/3 مع نقل أكرم توفيق أو اليو ديانج للقيام بدور حمدي فتحي كليبرو بين قلبي الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف، مع الدفع بمحمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، بحيث يلعب أكرم أو ديانج كليبرو ويلعب الآخر منهما في مركز الوسط بجوار عمرو السولية.

وأكد موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون، أنه يوجد أكثر من بديل لحمدي فتحي، بعد تأكد غيابه عن مباراة المحلة بالجولة الخامسة من عمر الدوري على ملعب غزل المحلة.