شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يختار 22 لاعبا فى قائمة بيراميدز لمباراة إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على نظيره نادي بيراميدز في الثالثة من عصر الاثنين على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.





وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - محمود وادي

ويخوض فريق بيراميدز تدريبه الأخير في الثانية والنصف ظهر غد الأحد على استاد الدفاع الجوي، قبل الدخول في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.