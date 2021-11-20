شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراتى الأهلى و الزمالك فى دورى سيدات اليد لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد عن تأجيل مواجهته الترسانة مع الأهلى و الزمالك مع هليوبوليس الذى كان محدد لهما مساء اليوم السبت، فى إطارالجولة الحادية عشرة لدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2021/2022 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن صالات المباريات شهدت هطول أمطار، مما دفع لتأجيل اللقاءين وتحديد موعد آخر لإقامتهما.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم مسبقا مواعيد أدوار كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2021/2022.

يقام دور الـ16 يوم 16 نوفمبر الجارى بلقاءات بين كل من: 6 أكتوبر مع المعادى و سبورتنج مع الزهور والشمس مع أكاديمية تشامبيون واتحاد الشرطة مع الطيران و الجزيرة مع سموحة و نقادة قنا مع هليوبوليس.

بينما تأهل الأهلى والزمالك مباشرة إلى دور ربع النهائى المحدد له 21 ديسمبر القادم، فيما يقام دور قبل النهائى يوم 22 مارس القادم و النهائى فى اليوم التالى.

وبدأ موسم الرجال ومرتبط كرة اليد فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002 و2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.