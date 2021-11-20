شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى عن أرقامه بالأهلى: لا يزال هناك مجال للتحسين وسنبذل قصارى جهدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، على الأرقام التي حققها رفقة القلعة الحمراء حتى الآن بعد مرور عام وأقل من شهر في قيادة أبناء التتش.

وكتب موسيمانى عبر حسابه على موقع "تويتر"، تعليقا على الأرقام التي حققها: "لا يزال هناك مجال كبير للتحسين وسنبذل قصارى جهدنا هذا الموسم".

وقاد موسيمانى النادى الأهلى في 70 مباراة في جميع المسابقات، حقق الفوز في 50 مباراة وتعادل في 15 مواجهة وخسر 5 لقاءات فقط، محققا 5 بطولات هي دورى أبطال أفريقيا "مرتين"، السوبر الأفريقي، كأس مصر، الدورى المصرى، وخسر لقبين فقط هما الدورى والسوبر المحلى.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لما يوم الاثنين القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة حمدي فتحي في الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها علي معلول من الناحية اليسرى.