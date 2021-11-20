شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 20 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 20 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة، واستبعاد حكم الفيديو بمباراة الأهلى والمقاولون من الدورى الممتاز بسبب أخطائه.

الأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه سيتم تقسيم الفرق المشاركة فى بطولة كأس الرابطة إلى ثلاث مجموعات، مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدورى الموسم الماضي.

استبعاد حكم الفيديو بمباراة الأهلى والمقاولون من الدورى الممتاز بسبب أخطائه

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على استبعاد محمد عباس قابيل حكم الفيديو فى مباراة الأهلى والمقاولون العرب أمس من إدارة مباريات الدورى الممتاز لمدة شهر.

موسيمانى يدرس تغيير طريقة لعب الأهلى أمام المحلة بسبب غياب حمدى فتحى

يدرس الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى خوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، بطريقة لعب 4-2-3-1 بالرهان على قدرات ثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية بجانب دور محمد مجدي أفشة وانطلاقات بيرسي تاو وميكيسوني والقناص محمد شريف، بعد تأكد غياب حمدى فتحى لاعب المارد الأحمر عن اللقاء بسبب الإيقاف.

كل ما تريد معرفته عن معسكر الأهلي فى الإمارات

يضع مسئولو النادي الأهلى الفترة الحالية اللمسات النهائية لمعسكر الفريق فى الإمارات، والذى سيُقام خلال فترة توقف الدورى بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول فى بطولة كأس العرب. في التقرير التالى نلقى الضوء على كل ما يتعلق بهذا المعسكر المرتقب وإلى التفاصيل:

عصام عبد الفتاح يحسم حقيقة إيقاف حمدى فتحى مباراة أو اثنتين

حسم عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، حقيقة إيقاف حمدي فتحي لاعب الأهلي مباراة أو اثنتين بعد طرده أمام المقاولون العرب فى المباراة التي أقيمت أمس بالجولة الرابعة للدوري الممتاز وفاز بها الأهلي بهدف دون رد.

الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة بقائمة "خالية من الإصابات"

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة غزل المحلة بقائمة كاملة خالية من أى إصابات، حيث تدرب الفريق اليوم، السبت، بالتتش مُكتمل الصفوف دون غياب أى لاعب للإصابة.

كهربا وحسين الشحات يتفوقان على طاهر فى صراع أجنحة الأهلي

حالة من الحيرة يعيشها الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قبل إعلان قائمة أى مباراة بسبب كثرة النجوم فى القائمة الحمراء، ومن ثم يكون اختيار اللاعبين أمراً محيراً فى ظل اقتراب المستويات بشكل كبير، خاصة على مستوى الخط الأمامي المكتظ بالنجوم الدولية سواء المصريين أو الأجانب.