شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 جولات.. أحمد رفعت يحرم لاعبى الأهلى من احتكار لقب الأفضل فى الجولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرم أحمد رفعت، لاعب فريق فيوتشر، لاعبى النادى الأهلى من احتكار لقب أفضل لاعب فى الجولة الرابعة ليوقف سلسلة تفوق الأحمر على باقى الأندية فى جائزة رابطة الأندية بعد مرور 4 جولات من بطولة الدورى.

واختارت رابطة الأندية المحترفة أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، لاعباً للجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد تألقه مع فريقه خاصة فى المباراة الأخيرة أمام إيسترن كومباني والتي انتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 4/1.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على تويتر، صورة أحمد رفعت وعلق: هدف صناعة 5 فرص 89% دقة تمرير إليكم لاعب الجولة الرابعة: أحمد رفعت.

حصول رفعت على الجائزة حرم لاعبى الأهلى من مواصلة الحفاظ على اللقب بعدما نجح 3 لاعبين من الأهلى من الفوز بها والتى جاءت كالتالى:

بيرسى تاو

اختارت رابطة الأندية المحترفة اللاعب بيرسي تاو، مهاجم النادي الأهلي، لاعب الجولة الأولى للدوري المصري، بعد إحرازه هدفين في مرمى الإسماعيلي، بعد تصويت الجماهير على صفحة رابطة الأندية.

حمدى فتحى

وفى الأسبوع الثانى فاز حمدى فتحى، لاعب وسط الأهلى، بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، بعدما قام بـ57 تمريرة صحيحة.. 88% نسبة دقة التمرير.. 2 استخلاص ناجح للكرة".

أليو ديانج





وخطف أليو ديانج لقب أفضل لاعب في الجولة الثالثة، بعدما ساهم في هدفين أمام الزمالك، وامتلك 96% دقة التمرير في القمة وهو الشىء الذى يؤكد جودته، لذلك أعلنت الرابطة عبر حسابها قائلة: "هذه المرة الاختيار لم يكن صعباً لدى الجمهور. المالي أليو ديانج لاعب الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز".