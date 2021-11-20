شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس يضم سلمى هاني بطلة الاسكواش ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت البطلة المصرية سلمى هاني، لاعبة الاسكواش والمصنفة الثامنة عالميا للسيدات، على عقود انتقالها إلى نادي هليوبوليس، ومن المقرر أن تحمل سلمى هاني شعار ناديها الجديد في بطولة بلاك بول للسيدات المرتقب إقامتها ديسمبر المقبل.



سلمى هاني (1)



سلمى هاني (2)



سلمى هاني (3)

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر نوفمبرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثالث عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر الماضى.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف،كما تقدمت هانيا الحمامي مركزين لتستقر في المركز الرابع، بينما تراجعت نور الطيب لأول مرة منذ اعلان اعتزالها العام الماضى، لتستقر فى المركز التاسع، فيما تقدمت سلمى هاني مركزاً واحداً لتصل إلى التصنيف الثامن.

وحافظت روان العربي لاعبة وادي دجلة على تواجدها بقائمة التوب 10 لتحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي للاسكواش.