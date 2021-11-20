شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار حسام حسن، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، 22 لاعبا في قائمة سيد البلد، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، في إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الـ22 لاعبا كالتالى: "محمد عبد المنصف، أحمد يحيى، محمد عبد السلام، محمد مجدى، السيد سالم، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم يحيى، محمد رجب، صبرى رحيل، أحمد نبيل مانجا، عبد الغنى محمد، مورو، سعيد سيبمورى، عادل نيمار، أحمد على، كريم الديب، أحمد عادل ميسى، مابولولو، بنجامين".

حذر حسام حسن، المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى سيد البلد من انتفاضة فريق المقاصة خاصة أن الفريق الفيومى خسر 5 نقاط فى آخر مباراتين، قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى.

وحقق الاتحاد فوزا صعبا على الجونة بهدف نظيف عن طريق خالد الغندور، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، وفى المقابل يحتل المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط بعد السقوط أمام فاركو في المباراة الماضية.

واستهل الاتحاد مشواره بالتعادل مع سموحة بنتيجة 4 – 4 في الجولة الأولى، ثم الفوز على نادي فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة بالأسبوع الثالث، قبل أن يفوز في الجولة الرابعة على الجونة بهدف نظيف.