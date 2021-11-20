شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها استبعاد أشرف بن شرقى وضم حازم إمام لقائمة الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى، والأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة.

استبعاد أشرف بن شرقى وضم حازم إمام لقائمة الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى

الأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة

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