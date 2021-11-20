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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها استبعاد أشرف بن شرقى وضم حازم إمام لقائمة الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى، والأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة.

استبعاد أشرف بن شرقى وضم حازم إمام لقائمة الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى

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الأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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