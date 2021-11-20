شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تختار أحمد رفعت لاعب الجولة الرابعة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة الأندية المحترفة أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر لاعباً للجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد تألقه مع فريقه خاصة فى المباراة الأخيرة أمام إيسترن كومباني والتي انتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 4/1.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على تويتر، صورة أحمد رفعت وعلق: هدف صناعة 5 فرص 89% دقة تمرير إليكم لاعب الجولة الرابعة: أحمد رفعت.



احمد رفعت



رابطة الأندية

انتقل أحمد رفعت "28 عاما" من صفوف النادى المصرى البورسعيدى إلى فيوتشر مطلع الموسم الجارى، ونجح فى أن يسجل الظهور معه فى جميع المباريات الأربع التى أقيمت فى الدورى حتى الآن حيث لم يغب فى أى لقاء.

يلعب أحمد رفعت بشكل أساسى فى مركز الجناح الأيسر، ولكنه يجيد أيضا اللعب فى مركز الجناح الأيمن والوسط المهاجم.

سجل أحمد رفعت هذا الموسم حتى الآن 3 أهداف بقميص فيوتشر كما صنع هدفا، ولم يحصل على أى إنذارات أو بطاقات حمراء حتى الآن.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت مساء أمس، وشملت القائمة 23 لاعبا روعى فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية وإسهاما فى اتساع قاعدة المنتخب.