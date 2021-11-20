أبو جبل: لن أرحل عن الزمالك.. وملتزم بتجديد عقدي وفقًا للظروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أن ما يتردد في الساعات الماضية حول رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة لا أساس له من الصحة.

وأشار أبو جبل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك، إلى أنه يتواجد في تدريبات الفريق بصورة طبيعية استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي في الدوري المصري.

وقال أبو جبل: "أنا ملتزم مع الفريق وأتدرب بصورة طبيعية، ما يتردد حول رحيلي عن الفريق لا أساس له من الصحة".

وأكمل: "أتواجد في معسكر الفريق استعدادًا للبنك الأهلي، ولم اعترض على عدم المشاركة في مواجهة الإسماعيلي، احترم قرارات الجهاز الفني بالتأكيد".

واختتم: "أنا مستمر مع الزمالك وملتزم بتجديد التعاقد وفقًا لظروف النادي، وما يتردد حول مغادرة مجموعة الفريق عبر تطبيق واتس آب لا أساس له من الصحة".