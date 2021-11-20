أتلتيكو يعود للزحف نحو صدارة الليجا بفوز قاتل على أوساسونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أفلت أتلتيكو مدريد من كمين ضيفه أوساسونا وانتزع فوزا صعبا ومتأخرا للغاية 1 / صفر عليه اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وعاد أتلتيكو للضغط على فرسان المقدمة في جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد ونقتين خلف أشبيلية وريال سوسييداد ، وتجمد رصيد أوساسونا عند 19 نقطة في المركز الثامن.

وكان أوساسونا في طريقه للخروج بنقطة التعادل الثمينة على ملعب أتلتيكو مدريد ولكنه خسر بهدف سجله فيليبي في الدقيقة 87 لتكون الهزيمة الثالثة على التوالي لأوساسونا.

وواصل ديبورتيفو ألافيس انتفاضته في الدوري الإسباني وحرم مضيفه أشبيلية من الانفراد بصدارة جدول المسابقة ، ولو مؤقتا ، بالتعادل معه 2 / 2 اليوم.

وعرقل ألافيس انطلاقة مضيفه أشبيلية وكاد يلحق به الهزيمة الثانية فقط في المسابقة هذا الموسم ولكن النجم الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش أنقذ فريقه أشبيلية بهدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع ألافيس رصيده إلى 14 نقطة ليواصل هروبه بعيدا عن منطقة المهددين في مؤخرة جدول المسابقة ، وارتفع رصيد أشبيلية إلى 28 نقطة ليتقدم إلى الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام ريال سوسييداد وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد.

وتقدم ألافيس مرتين في المباراة بهدفين سجلهما فيكتور لاكوارديا وخوسيه لويس سامارتين في الدقيقتين الخامسة و45 من ضربة جزاء ، وتعادل أشبيلية في المرتين بهدفين سجلهما لوكاس أوكامبوس وراكيتيتش في الدقيقتين 38 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأفلت سلتا فيجو بنقطة ثمينة في مواجهة ضيفه فياريال بتعادلهما 1 / 1 اليوم.

وأنهى فياريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ألبرتو مورينو في الدقيقة 27 .

وفي الشوط الثاني ، أحرز برايس مينديز هدف التعادل لسلتا فيجو في الدقيقة 72 اثر متابعة جيدة للتسديدة الصاروخية التي أطلقها فران بيلتران من خارج منطقة الجزاء وارتدت من الحارس.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 13 نقطة بعدما سقط في فخ التعادل الثالث على التوالي بالمسابقة ، ورفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة.