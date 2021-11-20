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صلاح يبتعد بصدارة هدافي بريميرليج بهدف في آرسنال (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

استطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثالث لصالح فريقه خلال المباراة التي جمعته بآرسنال ضمن الجولة الـ12 من "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

أحرز محمد صلاح الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 73 بعدما انطلق ساديو ماني بالكرة، ولعبها إلى زميله المصري أمام المرمى ليسكنها في الشباك.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفًا في المسابقة بعد مرور 12 جولة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه في ترتيب هدافي البطولة جيمي فاردي الذي سجل 7 أهداف.

وبرز محمد صلاح بقوة في الموسم الحالي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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