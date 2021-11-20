بالفيديو.. مشادة عنيفة بين كلوب وأرتيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشبت مشادة كلامية بين يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ومايكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار تدخل السنغالي ساديو ماني مع الياباني تاكيهيرو تومياسو مدافع آرسنال غضب أرتيتا، قبل أن يدخل في مشادة عنيفة مع كلوب على خط التماس.

وظلت المناوشة بين أرتيتا وكلوب قبل أن يفصل بينهما أعضاء الجهازين الفنيين والحكم الرابع، ثم قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لكلا المدربين.

ويستضيف ليفربول فريق آرسنال على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 لبريميرليج.

ويلعب الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي مع ليفربول، ويأمل في تعزيز صدارته لهدافي المسابقة من خلال زيارة شباك الجانرز.