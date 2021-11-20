برشلونة لمصراوي عن الحالة الصحية لأجويرو: لا جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رفض نادي برشلونة الرد على أنباء اعتزال سيرجيو أجويرو ممارسة كرة القدم، بعد ما أثير حول اتخاذه قرار بالاعتزال وسيعلن عنه الأسبوع المقبل.

وقال سيرجي نوجويراس المتحدث الإعلامي لنادي برشلونة، في تصريحاته ليلا كورة: "لا يوجد جديد يمكننا أن نقوله بخلاف التقرير الطبي الذي نشرناه عن حالة اللاعب من قبل".

وأصدر برشلونة بيانا مطلع نوفمبر الجاري من أجل الحديث عن الحالة الصحية لأجويرو، قال خلاله: "اللاعب أصبح غير متاح للمشاركة، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".

لكن ظهرت تقارير صحفية عدة اليوم السبت، توضح أن اللاعب سوف يعلن عن اعتزال كرة القدم بشكل رسمي خلال أيام على خلفية الحالة الصحية التي يعاني منها.

وكان أجويرو انتقل إلى المستشفى عقب استبداله مبكرا خلال المباراة أمام ديبورتيفو ألافيس والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وسقط مهاجم المنتخب الأرجنتيني على أرض الملعب بعد شعوره بآلم في الصدر ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يغادر الملعب على قدميه.