صلاح يسجل في فوز ليفربول الساحق على آرسنال برباعية بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق ليفربول فوزا ساحقا على نظيره ارسنال، مساء اليوم السبت، بنتيجة، 4-0، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس، فابينيو، تياجو ألكانترا، أوكساليد تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

وتكون تشكيل آرسنال من: رامسديل، تومياسو، بن وايت، جابرييل، تافاريس، توماس بارتي، سامبي، سميث روو، بوكايو ساكا، أوباميانج، ألكسندر لاكازيت.

وتقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 39، قبل أن يضيف دييجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة52.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 73، ليختتم الأهداف اللاعب الياباني مينامينو مع حلول الدقيقة 77.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب وبافرق 4 نقاط عن تشيلسي المتصدر، بينما تجمد رصيد ارسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس.