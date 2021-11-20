فيديو اهداف مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي الجولة 12

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي للمحترفين، في ختام اليوم الاول من منافسات الجولة 12، ضمن مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021.

تعادل النصر أمام ضيفه الرائد بنتيجة 2_2 في المباراة التي جمعتهم على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

بهذا التعادل رفع الرائد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، كما رفع النصر رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل الايجابي 2-2، وضغط الضيوف بقوة من بداية المباراة وبفضل تسديدة “كريم البركاوي” تقدم رائد التحدي بالهدف الاول في الدقيقة الخامسة.

ومن ضربة جزاء تعادل النصر في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب البرازيلي “تاليسكا”، قبل أن يضع البرتغالي “إيدير لوبيز” الرائد في المقدمة من جديد في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل العالمي هدف التعادل عن طريق اللاعب “منصور الشمري” بتصويبة بعيدة المدى.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:40 بتوقيت مصر، 19:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت جرينتش، على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

ونقل بث مباشر مباراة النصر والرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على قناة SSC 1 السعودية بصوت المعلق “فهد الدريبي”، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداق المواجهة.

جدير بالذكر ان آخر 11 مواجهة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين قد شهدت تفوقاً واضحاً لفريق النصر حيث حقق الفوز في جميع المباريات، بينما يعود آخر فوز للرائد في الدوري امام مضيفه الى عام 2016.

اهداف النصر والرائد في الدوري السعودي