نتيجة العين والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك.. «الزعيم يُهين حامل اللقب»

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة العين والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 20-11-2021.

أهان العين مضيفه وحامل اللقب الجزيرة بنتيجة (5-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب آل نهيان، بافتتاح الجولة العاشرة في الدوري الاماراتي ادنوك 2021/2022، ويواصل تمسكه بالصدارة.

ورغم التفوق الواضح لرجال سيرجي ريبروف منذ بداية اللقاء، إلا أن اصاحب الأرض الجزيرة تقدموا بالهدف الأول في الدقيقة (12)، عبر المدافع الصربي ميلوس كوزانوفيتش الذي قابل كرة عرضية من الركنية برأسية قوية في المرمى العيناوي.

ولكن الأرجنتيني كريستيان جوانكا أعاد الأمور إلى نصابها بتسجيل هدف التعادل لفريق العين في الدقيقة (24)، بعد تمريرة من خالد البلوشي داخل المنطقة حولها بتسديدة قوية في شباك العامري، احتسبه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأكمل المهاجم التوجولي لابا كودجو عودة العين بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة (31)، حين تحصل على ضربة جزاء، تولى تنفيذها بنفسه وسددها بيمناه على يمين الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة، تمكن النجم المغربي سفيان رحيمي من إضافة الهدف الثالث للعين، حين تلقى كرة على الجهة اليسرى، اقتحم بها منطقة الجزاء ليراوغ المدافع ويطلق تسديدة من زاوية صعبة إلى داخل الشباك.

واثبت لابا كودجو علو كعب العين على الجزيرة بتسجيل الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة (49)، وذلك بعد مهارة كبيرة من رحيمي الذي مرر كرة داخل المنطقة إلى التوجولي الذي استغل خطأ الحارس وسجل بسهولة.

واضطر الجزيرة لإكمال المباراة منقوصًا بعشرة لاعبين، بعد حصول محمد العطاس على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة (53)، قبل أن يسجل كودجو الهاتريك والخامس للعين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع العين رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدة الذي سيواجه عجمان غدًا 21 نوفمبر 2021؛ بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 16 نقطة في المركز الخامس.