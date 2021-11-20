فيديو اهداف العين والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك «ريمونتادا نارية للبنفسجي»

شاهد فيديو اهداف مباراة العين والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 20-11-2021.

اكتسح العين مضيفه وحامل اللقب الجزيرة بريمونتادا نارية (5-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب آل نهيان، في افتتاح الجولة العاشرة بالدوري الاماراتي ادنوك 2021/2022، ليواصل تمسكه بالصدارة.

ورغم التفوق الواضح لفريق العين منذ بداية اللقاء، تقدم صاحب الأرض الجزيرة بالهدف الأول في الدقيقة (12)، عبر المدافع الصربي ميلوس كوزانوفيتش الذي قابل كرة عرضية من الركنية برأسية قوية في المرمى العيناوي.

ولكن الأرجنتيني كريستيان جوانكا أعاد الأمور إلى نصابها بتسجيل هدف التعادل لفريق العين في الدقيقة (24)، بعد تمريرة من خالد البلوشي داخل المنطقة حولها بتسديدة قوية في شباك العامري، احتسبه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأكمل المهاجم التوجولي لابا كودجو عودة العين بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة (31)، حين تحصل على ضربة جزاء، تولى تنفيذها بنفسه وسددها بيمناه على يمين الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة، تمكن النجم المغربي سفيان رحيمي من إضافة الهدف الثالث للعين، حين تلقى كرة على الجهة اليسرى، اقتحم بها منطقة الجزاء ليراوغ المدافع ويطلق تسديدة من زاوية صعبة إلى داخل الشباك.

واثبت لابا كودجو علو كعب العين على الجزيرة بتسجيل الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة (49)، وذلك بعد مهارة كبيرة من رحيمي الذي مرر كرة داخل المنطقة إلى التوجولي الذي استغل خطأ الحارس وسجل بسهولة.

واضطر الجزيرة لإكمال المباراة منقوصًا بعشرة لاعبين، بعد حصول محمد العطاس على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة (53)، قبل أن يسجل كودجو الهاتريك والخامس للعين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع العين رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدة الذي سيواجه عجمان غدًا 21 نوفمبر 2021؛ بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 16 نقطة في المركز الخامس.

فيديو اهداف العين والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك