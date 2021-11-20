عاجل | مهاجم برشلونة سيرخيو أجويرو يعتزل كرة القدم

قرر المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، اعتزال كرة القدم نهائياً بسبب مشاكل في القلب التي يعاني منها مؤخراً، لتنتهي قصة مهاجم مان سيتي و اتليتكو مدريد الأسبق، قبل بدايتها مع النادي الكتالوني.

وظهرت مشاكل أجويرو في القلب لما تم إجبار مهاجم مانشستر سيتي السابق على الخروج من الملعب بعد 42 دقيقة في أول مباراة له مع برشلونة، ليتم نقله إلى المستشفى لتقييم أمراض القلب.

وذكر راديو كتالونيا قبل أسبوع أن الارجنتيني قد يضطر لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي، مع تعقد الأمور أكثر مما كان متوقعًا في البداية، ليؤكد الآن، الصحفي جيرارد روميرو القريب من أخبار برشلونة، اعتزال الكون أجويرو بشكل نهائي.

ويقال إن مهاجم برشلونة يعاني من عدم انتظام ضربات القلب غير المطمئن، ما يعرض حياته المهنية بشكل جاد للخطر، ما دفعه للتوقف عن ممارسة الرياضة التي اظهرت اسمه للعالم خلال السنوات الماضية.

وكشفت فحوصات القلب التي أجريت على أجويرو أن مرضه أكثر خطورة مما كان مفترضًا، وأن التشاؤم يزداد يوم بعد يوم، واعتمادًا على التطورات، قد يضطر الارجنتيني إلى التقاعد من كرة القدم الاحترافية، وهذا ما تقرر حالياً، وفقاً لنفس المصدر، مضيفًا أن الاعلان الرسمي مطلع الأسبوع القادم.

وأصدر برشلونة بياناً عقب الحادث الذي وقع في مباراة ألافيس جاء فيه: “خضع اللاعب كون أجويرو لإجراء تشخيصي وعلاجي من قبل الدكتور جوزيب بروغادا، إنه خارج الملاعب وسيتم تقييم فعالية العلاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحديد عملية شفائه “.

وقال أجويرو بعد نقله إلى المستشفى: “أنا بخير وفي حالة معنوية جيدة لمواجهة عملية الشفاء. أود أن أشكركم جميعًا على رسائل الدعم والحب العديدة التي تجعل قلبي أقوى اليوم “.