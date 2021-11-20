الامارات | ميسي يفكّ عقدته ويسجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يفكّ عقدته ويسجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فكّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدته التهديفية في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتسجيله هدفاً في المباراة التي فاز فيها فريقه باريس سان جرمان 3-1 على ضيفه نانت، ضمن المرحلة الرابعة عشرة من البطولة المحلية.

وتناوب على تسجيل الثلاثية الباريسية كل من كيليان مبابي (2)، دينيس أبياه خطأ في مرماه (82) وميسي (87)، فيما أحرز راندال كولو مواني هدف الضيوف الوحيد (76).

وبهذا الفوز، عزز سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي مع 37 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه لنس الذي يحلّ ضيفاً على بريست الأحد، فيما بقي نانت الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم، في المركز الحادي عشر مع 18 نقطة.

وأكمل سان جرمان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64، بعد طرد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس إثر تدخّل خشن خارج منطقة الجزاء، وكان البرازيلي نيمار ضحية هذا الطرد بخروجه بديلاً للحارس الإسباني سيرخيو ريكو.

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