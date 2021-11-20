بسبب مشاكل في القلب.. أجويرو سيعلن اعتزاله رسمياً الأسبوع المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الصحفي جيرارد روميرو، إن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب برشلونة الإسباني، سيعلن اعتزاله رسمياً في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، بسبب مشاكل القلب التي عانى منها بشكل مفاجئ مؤخرا.

وكتب روميرو تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" اليوم السبت، قال فيها: ”أجويرو يعتزل كرة القدم، سيعقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للإعلان الرسمي عن هذا الأمر“.

ويعاني أجويرو، المنتقل حديثاً إلى صفوف فريق برشلونة، من مشاكل باضطراب في ضربات القلب بعد خضوعه للفحوصات الطبية، وكانت هناك شكوك قوية بشأن عدم عودته للملاعب مرة أخرى واعتزال كرة القدم.

وسعى المهاجم الأرجنتيني لنفي مسألة اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد المشكلة القلبية التي عانى منها مؤخرًا أثناء اللعب.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة ”راديو كتالونيا“ الإسبانية أن اللاعب قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي، وأنه متشائم على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مسيرته حتى الآن.

وخرج أجويرو عبر حسابه بموقع ”تويتر“ لينفي ذلك قائلاً: ”وبالنظر إلى الشائعات، أخبروهم أني أتابع إرشادات أطباء النادي، وأجري الفحوصات والعلاج وأرى تقدمي في غضون 90 يومًا، دائما إيجابي“.

وكان أجويرو قد اضطر إلى مغادرة مباراة في الدوري الإسباني ضد ألافيس، بعد أن كان يعاني من ألم واضح أثناء إمساكه بصدره، وتم استبعاده من المنتخب الأرجنتيني بالفعل للأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن النادي.

ويخضع أجويرو لمراقبة قوية من قبل الجهاز الطبي في برشلونة، حيث يقيمون حالته الصحية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبله.

ورحل أجويرو عن صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المتوّج معه بـ15 لقباً، الصيف الماضي عقب مساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب ”كوبا أمريكا“ في يوليو الماضي.

ويعتبر أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي بعد تسجيله 260 هدفاً، وهو يعد أكبر عدد من الأهداف المسجلة لناد واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (184 هدفا في 275 مباراة).

وكان أجويرو، الذي ولد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، قد لعب لثلاثة أعوام مع اندبيندينتي في بلاده، وخمسة أعوام مع أتلتيكو مدريد الإسباني.