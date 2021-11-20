شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الترهوني يبدأ التأهيل في الإسماعيلي لحين حل أزمته مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الدولي الليبى محمد الترهوني، ظهير أيسر الإسماعيلي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى، جاء ذلك على هامش الودية التى أقيمت اليوم بين الفريق الأول والشباب.

ووصل اللاعب إلى الإسماعيلية مؤخرا، تمهيدا للاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة، وانضم اللاعب الدولي لصفوف الدراويش قادما من الدورى الليبى، وبعد اللعب لفترة ضمن صفوف سموحة.

وخاطب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، نظيره سموحة للوصول لحل ودى بشأن أزمة قيد الليبى محمد الترهونى الوافد الجديد لصفوف الدراويش حتى يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة للدورى، خاصة بعد وجود إدارة جديدة للنادى السكندرى لم تكن طرفاً فى الأزمة من بدايتها.

وكان فرج عامر، رئيس نادى سموحة السابق، قد أعلن بيع الترهونى لأهلى طرابلس، بينما علم الإسماعيلى أن اللاعب لم يوقع على عقود جديدة مع النادى الليبى، وبالتالى أصبح لاعبا حرا، وأن سموحة باع عقد الترهونى لإسماعيل الشتيوى الرئيس الشرفى لأهلى طرابلس وليس لنادى أهلى طرابلس واللاعب لم يوقع عقودا جديدة، وبالتالى تم التعاقد معه.

ظهير أيسر سموحة صاحب الـ29 عاما كان قد انتقل إلى صفوف أهلى طرابلس الليبى خلال انتقالات يناير الماضية على سبيل الإعارة، ولعب محمد الترهونى مع سموحة 31 مباراة، بينها لقاء فى كأس مصر بواقع 2034 دقيقة، سجل هدفًا وصنع هدفين، فيما خاض 12 مباراة مع أهلى طرابلس الليبى بواقع 10 بدورى أبطال أفريقيا و2 بكأس الكونفدرالية بواقع 1068 دقيقة، صنع هدفين.