شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ذهبيات وفضية وبرونزية لمنتخب مصر فى اليوم الأول للبطولة العربية لدراجات المضمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر بثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية فى اليوم الأول من منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، والتى تقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولى باستاد القاهرة وتستمر حتى يوم 23 نوفمبر الجارى بمشاركة 17 دولة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد العربى للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وأسفرت منافسات اليوم الأول للبطولة عن النتائج التالية:

فوز عبد الله عفيفى لاعب منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق الاسكراتش لفئة الشباب، فيما توج المغربى محمد الصنبولى بالميدالية الفضية، والجزائرى صلاح الدين أيوبى شرقى بالميدالية البرونزية، وجاء الجزائرى أكرم بلعبسى فى المركز الرابع والإماراتى محمد المطاوعى بالمركز الخامس.

كما توج منتخب مصر بالميدالية الذهبية فى سباق المطاردة الفرقية لفئة الشابات، ومثل منتخب مصر فى هذا السباق اللاعبات حبيبة عليوة وشهد محمود ومريم عاصم وآلاء أحمد، فيما حصد منتخب الإمارات المركز الثانى وفضية السباق الذى اقتصرت المشاركة فيه على منتخبى مصر والإمارات.

كذلك فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق المطاردة الفرقية لفئة الشباب، ومثّل الفراعنة فى هذا السباق الرباعى عبد الله عفيفى ومحمود بكر وعبد الرحمن فهيم وبجاد شريف، فيما توج منتخب السعودية بفضية السباق، وحصد منتخب الإمارات الميدالية البرونزية، وجاء منتخب المغرب فى المركز الرابع ومنتخب الجزائر فى الخامس.

كذلك حقق منتخب مصر ميدالية فضية فى منافسات اليوم، وتحديدا فى سباق الاسكراتش لفئة الرجال، حيث جاء لاعب الفراعنة يوسف أحمد ذكى فى المركز الثانى ليحصد الميدالية الفضية، فيما حقق الميدالية الذهبية الإماراتى يوسف ميرزا، وفاز الجزائرى حمزة عمارى بالميدالية البرونزية، وجاء المغربى أشرف الدغمى فى المركز الرابع، والجزائرى صديق بن قنيف فى المركز الخامس.

كما حقق منتخب مصر ميدالية برونزية فى سباق المطاردة الفرقية لفئة الرجال، بعدما أنهى الفريق المصرى - المكون من الرباعى يوسف أحمد ذكى ومحمد فرج وعاصم الحسينى وأحمد خالد السعد - السباق فى المركز الثالث، فيما حصد منتخب الجزائر ذهبية السباق، وتوج منتخب الإمارات بالميدالية الفضية، وجاء منتخبا السعودية والمغرب فى المركزين الرابع والخامس على الترتيب.