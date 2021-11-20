شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، مساء اليوم السبت، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لنادى سموحة لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، مديرة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وكيل الوزارة، إنه في ضوء اعتماد اللجنة الأوليمبية المصرية لتشكيل مجلس الإدارة للدورة 2025/2021 والمتضمن "نظرا لأن هناك أسبابا حالت دون الانتهاء من باقی بنود جدول اعمال الجمعية العمومية عد الاجتماع مستمرا، ويؤجل لجلسة أخرى في موعد يحدده مجلس إدارة النادي لمناقشة باقى بنود جدول الأعمال تطبيقا لنص المادة رقم 25 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأضافت إنه في تمام الساعة السابعة مساء تم الانتهاء من التوقيع داخل اللجان الفرعية، وبحصر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور تبين حضور عدد (2679) عضو من جملة الأعضاء السالف توقيعهم بالجمعية العمومية بتاريخ 2021/10/29 والبالغ عددهم (22705) أعضاء.

وأشارت إلى أنه نظرا لأن عدد الحاضرين لا يمثل النصاب القانوني لصحة الانعقاد تطبيقا لنص المادة رقم 17 من لائحة النظام الأساسي للنادي، فعليه يتم اتخاذ اللازم في ضوء المادة سالفة الذكر.