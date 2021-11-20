شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أزمة الفرص المهدرة مع لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق الأحمر خلال مباراتهم بالأمس ضد المقاولون العرب بالجولة الرابعة من عمر الدوري، والتي انتهت بفوز الاهلي بهدف نظيف، خاصة أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

وحث موسيماني لاعبي الأهلي على ضرورة استغلال أنصاف الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى وعدم تكرار ما حدث في مباراة المقاولون، وضرورة تأمين الفوز بأكثر من هدف، خاصة أن الفريق كان مهددا باستقبال أهداف حتى الدقيقة الأخيرة من مباراة الأمس.

والتمس موسيماني العذر الوحيد للاعبي الأهلي في مباراة المقاولون، وهو الإجهاد، بسبب مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم وعدم حصولهم على راحة كافية، وهو ما تسبب في تراجع مستواهم بالشوط الثاني وكان سببا في عدم إنهاء الهجمات بشكل صحيح.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لما يوم الاثنين القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة حمدي فتحي في الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها علي معلول من الناحية اليسرى.