الامارات | العين يحبط الجزيرة بهزيمة قاسية

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يحبط الجزيرة بهزيمة قاسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول العين تأخره بهدف إلى فوز كبير على الجزيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 24 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، بينما توقف رصيده «فخر أبوظبي» عند 16 نقطة.

أحرز الصربي ميلوس كوسانوفيتش الهدف الأول لـ «فخر أبوظبي» بعدما لعب عبدالله رمضان كرة عرضية متقنة من ركلة ركنية وقابلها كوسانوفيتش برأسه في المرمى (!2)

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وواصل الفريق الضيف أفضليته ولعب سفيان رحيمي كرة جميلة إلى الأرجنتيني جوانكا الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى محرزاً الهدف الأول للعين (24)، وفي الدقيقة 30 احتسب الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري ركلة جزاء عقب تعرض التوغولي لابا كودجو للعرقلة من حارس مرمى الجزيرة، وسدد كودجو الكرة بمهارة في المرمى محرزاً الهدف الثاني (32)، قبل أن يضيف سفيان رحيمي الهدف الثالث من هجمة مرتدة أنهاها اللاعب المغربي بمهارة في المرمى (45).

وفي الشوط الثاني أضاف لابا كودجو الهدف الرابع بعدما أخطأ عبدالرحمن العامري وسقطت الكرة من يده وأكملها مهاجم العين في المرمى (51)، وأكمل لابا كودجو «الهاتريك» بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز كبير للعين.

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