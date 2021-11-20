الامارات | دوري أدنوك.. فريق الإمارات يحصد النقطة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أدنوك.. فريق الإمارات يحصد النقطة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص فريق الإمارات أول نقطة له في دوري أدنوك للمحترفين، بتعادله الإيجابي مع ضيفه اتحاد كلباء، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في رأس الخيمة لحساب الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم اتحاد كلباء أولاً عن طريق عمر الخديم، «72» ثم تعادل زكريا بوليحية للصقور «77».

وجاءت المباراة فقيرة فنية، على الرغم من وجود الكرة في معظم الأوقات بين أقدام لاعبي اتحاد كلباء، الذين فشلوا في أول دقيقتين من التسجيل بعد أن سنحت لهم فرصتين، كان أخطرها التي أهدرها عثمان كامارا، وهو قريب على المرمى.

في الوقت الذي لم يكن فيه لفريق الامارات أي وجود هجومي حقيقي، الا مع الدقيقة 48 حينما توغل المغربي آدم النقاتي، وسط دفاعات اتحاد كلباء، وسدد كرة ضربت بالعارضة واستقرت خارج الملعب.

وواصل الضيوف محاولاتهم الهجومية حتى تمكن عمر الخديم من استغلال خطأ للحارس علي صقر ووضع الكرة بسهولة داخل المرمى.

وبعدها بخمسة دقائق استغل بوليحية «دربكة» داخل الصندوق وسدد منها على يمين الحارس جمال عبد الله.

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