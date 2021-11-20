الامارات | واتفورد يصفع مانشستر "سولشاير" برباعية في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يصفع مانشستر "سولشاير" برباعية في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه واتفورد لطمة جديدة إلى مانشستر يونايتد ومديره الفني أولي جونار سولشاير في الموسم الحالي وتغلب عليه 4 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستغل واتفورد حالة الترنح التي يعاني منها مانشستر يونايتد في الموسم الحالي ولقنه درسا قاسيا في مباراة اليوم التي كان من الممكن أن تشهد فوزا أكبر لواتفورد لكن الحظ عاند لاعبيه في الشوط الأول.

ورفع واتفورد رصيده إلى 13 نقطة علما بأنه حقق اليوم انتصاره الرابع فقط في المسابقة ، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة بعدما مني بالهزيمة الخامسة مقابل تعادل واحد وانتصار واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى واتفورد الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جوشوا كينج وإسماعيلا سار في الدقيقتين 28 و44 ليترجم اللاعبان التفوق الواضح لفريقهما في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء مانشستر يونايتد وسجل البديل دوني فان دي بيك هدفا للفريق في الدقيقة 50 .

ولكن موقف الفريق ازداد صعوبة مع طرد المدافع هاري ماجواير في الدقيقة 69 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وسجل جواو بدرو الهدف الثالث لواتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة فيما اختتم إيمانويل دينيس التسجيل في اللقاء بالهدف الرابع لواتفورد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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