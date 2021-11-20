الامارات | بداية قوية للشارقة تحت قيادة كوزمين.. فوز بالثلاثة

شكرا لقرائتكم خبر عن بداية قوية للشارقة تحت قيادة كوزمين.. فوز بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الشارقة على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، في أول مباراة تحت اشراف المدرب الروماني كوزمين، ليصبح رصيد الشارقة 16 نقطة مقابل 15 لخورفكان.

افتتح الشارقة تسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي فينيسيوس الذي سدد كرة زاحفة فشل حارس خورفكان زايد الحمادي في التصدي لها لتهز الشباك (16)، وعاد الشارقة وسجل الهدف الثاني عن طريق الكونغولي بن ملانعو مستفيدا من كرة وصلته من سيف راشد (22).

وقلص خورفكان النتيجة عن طريق باولينيو (58) مستفيدا من دربكة امام مرمى الشارقة.

وسجل الشارقة الهدف الثالث عن طريق الاوزبكي شوكوروف مستفيدا من كرة وصلته من بيرنارد سددها الى الشباك بسهولة (81).

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