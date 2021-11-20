شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بافيتيمبي غوميز: نادي الهلال يريد الفوز بدوري أبطال آسيا مجددا ولن نتهاون أمام بوهانغ ستيلرز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إن فريقه الهلال السعودي يطمح للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة عندما يواجه منافسه بوهانغ ستيلرز، في المباراة النهائية، الثلاثاء المقبل، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز الذي يطمح إليه المنافس الكوري الجنوبي أيضا.



وستقام المباراة النهائية للبطولة أمام جمهور الهلال في استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بينما تصب التوقعات في صالح الفريق السعودي الذي سبق له التتويج باللقب في أعوام 1991 و2000 و2019.