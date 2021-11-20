تشكيل ليفربول وأرسنال الرسمي.. صلاح أساسيا والنني على دكة البدلاء.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفا على ليفربول على ملعب أنفيلد معقل الريدز في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حيث تقام بث مباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021/2022، ويقدم "الوطن سبورت" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، على ملعب أنفيلد.

وأعلن يورجن كلوب وميكيل أرتيتا مدربا ليفربول وأرسنال تشكيل الفريقين خلال المواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق ليفربول، نظيره فريق أرسنال مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» للموسم الكروي الجاري 2021-2022، والتي يتطلع من خلالها الفريقان لحصد النقاط الثلاث والتقدم في جدول ترتيب المسابقة.

ويبدأ محمد صلاح المباراة أساسيا في تشكيل ليفربول، بينما يجلس محمد النني على دكة بدلاء أرسنال مع بداية اللقاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - تشامبرين.

خط الهجوم: ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح.

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: نونو تافاريس - بن وايت - جابرييل - تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: إيميل سميث رو - توماس بارتي -سامبي - بوكايو ساكا.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج - ألكساندر لاكازيت.