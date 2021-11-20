على رأسهم «طارق حامد.. ورمضان صبحي والشحات».. استبعاد 16 لاعبًا من القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس العرب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم السبت، القائمة النهائية للاعبين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وذكر اتحاد كرة القدم المصري عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت أن القائمة جاءت بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات المرحلة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي اختتمت أمس الجمعة.

وشملت القائمة 23 لاعبا، روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية وإسهاما في اتساع قاعدة المنتخب.

وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي ومحمود جاد ومحمد صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود وحمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت ومحمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل وحسين فيصل.



وشملت قائمة المستبعدين من القائمة الأولية، 16 لاعبا، هم:

- محمد أبو جبل، طارق حامد، محمود علاء (الزمالك).

- حسين الشحات، صلاح محسن، حسام حسن، ياسر إبراهيم (الأهلي).

- عبد الله السعيد، أحمد فتحي، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، علي جبر، حسين السيد، نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق (بيراميدز).

- أحمد سمير (طلائع الجيش).