شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين حسام حسن وهشام صلاح فى الاتحاد السكندرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للاتحاد السكندرى جلسة مع هشام صلاح، لاعب الفريق، بعد مباراة الجونة التي فاز بها الفريق بهدف عالمي من صناعة اللاعب وتسجيل خالد الغندور، وجاءت كواليس الجلسة لتهنئة اللاعب على مستواه رغم عودته من الإصابة.

وأكد حسام حسن للاعب أن مستواه يؤهله للمنتخب في الفترة المقبلة، موضحا أن استمراره على نفس المردود الذي يظهر به مؤخرا سيجعله على مائدة الجهاز الفني للمنتخب قيادة كيروش.

وفسر العميد للاعب سبب التمسك به ورفض عروض رحيله الصيف الماضي رغم الإغراءات، موضحا أنه يثق في إمكانياته ويعرف كيف يوظفها في المستقبل.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم هشام صلاح لمدة "5" مواسم قادمة.

ووافق هشام صلاح على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضورمحمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة الجهاز الفني، بقيادة حسام وإبراهيم حسن حسن، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.