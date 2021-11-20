شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يغادر جروب الزمالك بعد مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى واقعة غريبة قام محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمغادرة الجروب الخاص بالفريق على "الواتس أب" بعد مباراة فريقه أمام الإسماعيلى التى أقيمت أمس الجمعة.

وعقب انتهاء مواجهة الزمالك والإسماعيلى فوجئ اللاعبون بمغادرة محمد أبو جبل الجروب الخاص بالفريق، دون تفسير لتلك الواقعة، خاصة أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى قرر الاعتماد على محمد عواد فى حراسة المرمى مع تواجد أبو جبل على مقاعد البدلاء.

ولم يعد محمد أبو جبل للجروب الخاص بالفريق حتى الوقت الحالى، وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون قائمة الفريق التى ستدخل معسكر إعداد مغلق مساء اليوم، وضمت كلاً من..

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.