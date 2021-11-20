شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض مناقشة مصير الشعبانى بسبب رحلة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت ادارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، التونسى معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع الفريق وتحسين النتائج بعدما فشل فى تحقيق أى فوز فى الأسابيع الأربعة الأولى، والتى تعادل فيها الفريق.

من جهته قرر الجهاز الفني للنادي المصري تأجيل السفر إلى نيجيريا لمدة 48 ساعة، لتطير البعثة يوم 25 نوفمبر الجاري بدلا من الموعد المحدد مسبقا يوم 23 من الشهر ذاته، وجاء قرار التونسى معين الشعباني لمنح اللاعبين فرصة التقاط الأنفاس بعد مباراة مباراة الجونة وقبل السفر لاستكمال مسيرة الفريق بالكونفدرالية.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري بدور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، يوم الأحد 28 نوفمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب والتي ستقام بنيجيريا، فيما تم تحديد يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة الإياب، والتي ستقام بمصر.

ومن المنتظر أن يشهد الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس الكونفدرالية 2021/22 مواجهة الـ16 فريقًا المتأهلين من الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية مع الـ16 فريقًا الخاسرين من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بصعوبة بالغة، بعدما حقق الفوز على نظيره سلطات الموارد الأوغندى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني.

يدي، على أن تبدأ مشاركتهم في دور المجموعات.