شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى الاتحاد من انتفاضة المقاصة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن، المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى سيد البلد من انتفاضة فريق المقاصة خاصة أن الفريق الفيومى خسر 5 نقاط فى آخر مباراتين، قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى.

وحقق الاتحاد فوزا صعبا على الجونة بهدف نظيف عن طريق خالد الغندور، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، وفى المقابل يحتل المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط بعد السقوط أمام فاركو في المباراة الماضية.

ويعسكر حاليا فريق الاتحاد في القاهرة استعدادا للمقاصة بوجود 23 لاعبا وهم كل من: "محمد عبد المنصف، أحمد يحيى، محمد عبد السلام، السيد سالم، هشام صلاح، مورو، صبرى رحيل، محمد رجب، مروان عطية، سعيدو سيمبورى، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم الديب، عبد الغنى محمد، أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسى، مابولولو، أحمد على، بنجامين، بلال السيد، عادل نيمار، مصطفى إبراهيم".

وقام محمد مصيلحى رئيس النادى بصرف مكافأة فوز الفريق على الجونة أمس الجمعة، لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات والاقتراب من المربع الذهبى.

واستهل الاتحاد مشواره بالتعادل مع سموحة بنتيجة 4 – 4 في الجولة الأولى، ثم الفوز على نادي فيوتشر بثلاث أهداف مقابل هدفين، والخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة بالأسبوع الثالث، قبل أن يفوز في الجولة الرابعة على الجونة بهدف نظيف.