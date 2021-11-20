شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أشرف بن شرقى وضم حازم إمام لقائمة الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

وشهدت القائمة استبعاد المغربى أشرف بن شرقى بعدما عانى اللاعب من الإصابة بإلتواء فى الأنكل خلال مواجهة الإسماعيلى، كما ضم حازم إمام بعد انتهاء فترة إيقافه.