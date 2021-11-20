شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدمت الوجوه الجديدة فى قائمة المنتخب لكأس العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المشاركة في كأس العرب، وجود 6 أسماء جديدة تنضم لأول مرة، وهم أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد.

ويتواجد 3 لاعبين فى قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العرب من نادى فيوتشر هم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم، بينما يلعب أسامه فيصل في "البنك الأهلي" وحسين فيصل "سموحة" و مروان داود "إنبي".

ونستعرض ماذا قدمت هذه الوجوه في الدورى قبل الانضمام للمنتخب..

أحمد رفعت

لعب: 4 مباريات

سجل: 3 أهداف

صنع: هدفا

عمر كمال عبد الواحد

لعب: 4 مباريات

سجل: هدفا

صنع: 0

حسين فيصل

لعب: 4 مباريات

سجل: هدفا

صنع: 3 أهداف

أسامة فيصل

لعب: 3 مباريات

سجل: 0

صنع: 0

محمد عبد المنعم

لعب: 4 مباريات

سجل: 0

صنع: 0

مروان داود

لعب: 4 مباريات

سجل: 0

صنع: 0

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود.

الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد مصطفى فتحى وأحمد رفعت ومحمد مجدى أفشة وحسين فيصل.

الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى وأسامه فيصل.