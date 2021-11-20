شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بانضمام فخر الدين بن يوسف لقائمة تونس فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى بيراميدز بانضمام مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف لقائمة منتخب تونس، التي ستشارك فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها فى قطر الشهر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على موقع "تويتر" صورة لفخر الدين بن يوسف معلقا عليها: "فخر الدين بن يوسف ضمن قائمة منتخب تونس في بطولة كأس العرب.. بالتوفيق".

حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على رصد الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه خلال مواجهة المصرى البورسعيدى التى أدت لتحقيق الأخير التعادل فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، وانتهت المباراة بنتيجة 2 / 2 بعدما كان بيراميدز متقدمًا بهدفين فى الشوط الأول.

ويعمل إيهاب جلال على تصحيح تلك الأخطاء والتى تسببت فى فقدان الفريق نقطتين فى صراع المنافسة على لقب الدورى، والتفريط فى فوز سهل على الفريق البورسعيدى.

ويستعد بيراميدز فى الوقت الحالى لمواجهة نظيره إيسترن كومباني المقرر إقامتها مساء بعد غد الاثنين على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.