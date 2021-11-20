شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدعم ثلاثى المنتخب فى كأس العرب: نتمنى الفوز بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الحساب الرسمي لفريق فيوتشر على إنستجرام ثلاثي الفريق المنضم لقائمة المنتخب الوطني فى القائمة التى تستعد لخوض منافسات بطولة كأس العرب. وكتب الحساب الرسمي لفيوتشر: اختيار لاعبينا "أحمد رفعت، عمر كمال عبدالواحد، ومحمد عبدالمنعم" ضمن قائمة المنتخب الوطنى المشاركين فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل، نتمنى للاعبينا والمنتخب التوفيق والفوز بالبطولة.



فيوتشر



لاعبو فيوتشر

شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المشاركة في كأس العرب وجود 6 أسماء جديدة تنضم لأول مرة، وهم أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد.

ويتواجد 3 لاعبين فى قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العرب من نادي فيوتشر هم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم، بينما يلعب أسامه فيصل في "البنك الأهلي" وحسين فيصل "سموحة" و مروان داوود "إنبي".

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي :

حراسة المرمي :

محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .