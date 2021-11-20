شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته دون راحة استعداداً للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق المقاولون العرب تدريباته اليوم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل، فى اللقاء الذى يقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

ورفض الجهاز الفني للفريق، بقيادة عماد النحاس، منح اللاعبين راحة قبل اللقاء المرتقب نظراً لضيق الوقت بين المباريات، ومن المقرر أن يخضع الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة الأمس أمام الأهلي إلى تدريبات استشفائية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 4 نقاط، حيث فاز المقاولون في أول لقاء بالدوري أمام إيسترن كومباني، ثم خسر في اللقاء التالي أمام إنبي قبل أن يتعادل مع الطلائع ويخسر من الأهلي بالجولة الماضية بهدف نظيف.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادي لن يتقدم بشكوى ضد حكام مباراة الأهلي، رغم الظلم الذي تعرض له الفريق خلال اللقاء ـ من وجهة نظره ـ للمباراة الثالثة على التوالي، وقال عادل تعليقاً على شكوى الحكام بعد إلغاء هدف للمقاولون في شباك الأهلي "الشكوى لغير الله مذلة".