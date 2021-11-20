شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخوض مرانه الأخير تحت الأمطار قبل مواجهة فاركو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا مرانه الأخير تحت الأمطار قبل مواجهة فاركو المقرر لها غدا، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأظهرت صور التدريبات التي نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر التركيز على الجانب البدني الذى يسبق تقسيمة الفريق في المران، في ضوء اهتمام الجهاز الفني برفع اللياقة للاعبين استعدادا لموقعة فاركو.

توقف التدريب أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية، واهتم فيه هيثم شعبان المدير الفنى بتدريب الفريق على دقة التسديدات من مسافات بعيدة كأحد الحلول الفنية لحسم بعض المباريات المعقدة دفاعيا.

من جهته، عبر هيثم شعبان عن سعادته بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضى على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد شعبان، فى تصريحات تليفزيونية، أن الثلاث نقاط التي حصل عليها فريقه من البنك الأهلى مهمين فى المنافسة القوية بين جميع الأندية بالموسم الحالي، لافتا إلى أن أداء فريقه يتحسن بشكل ملحوظ.

وتابع المدير الفني لسيراميكا: "فرص فريقى كانت أكثر من البنك الأهلى وكنا نقدر نجيب جونين وتلاتة ولكن الحمد لله سجلنا هدفا عن طريق محمد إبراهيم، خطفنا به نقاط المباراة وتعاملنا مع المباراة بشكل جيد".

يحتل سيراميكا المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى لقائين وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين ولم يتلق أي هزيمة منذ انطلاق الموسم الحالي.



لاعبو سيراميكا



لاعبو سيراميكا