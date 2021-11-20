شكرا لقرائتكم خبر عن بازل السويسرى يلقي الضوء على مواجهة الزمالك فى معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى نادي بازل السويسري الضوء على سفر فريقه الأول إلى مدينة دبي من أجل مواجهة ناديي الزمالك المصري أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا - كما وصفه الموقع الرسمي لبازل- بالإضافة لمواجهة نادي أندرلخت البلجيكي أحد أكبر الأندية الأوروبية خلال معسكر الفريق السويسري المقررة إقامته في الفترة من الرابع وحتى الثالث عشر من يناير المقبل.

وأشاد نادي بازل السويسري بالإمكانيات الفنية الموجودة في دولة الإمارات من خلال زيارة المدير الرياضي للفريق لمقر إقامة البعثة وإشادة النادي بالشركة المنظمة للمعسكر والمباريات الودية.



الموقع الرسمي لبازل



بازل السويسري

ووقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عقدا مع إحدى شركات التسويق لاستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

وتتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية، ويقام لقاء أندرلخت يوم 5 يناير على ملعب الشارقة، كما تقام مواجهة بازل يوم 8 في نفس الشهر على الملعب ذاته، على أن تقام احتفالية للزمالك يوم 7 يناير المقبل، بحضور درع الدورى.

ومن المقرر أن تحتفل الشركة الراعية للمعسكر بالزمالك بطل الدوري المصري مع جماهير الزمالك في الإمارات.